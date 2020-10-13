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Источник заявил о безопасности попавшей в Москву-реку жидкости

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Зеленая жидкость, попавшая в воды Москвы-реки, опасности не представляет. Об этом во вторник, 13 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«В настоящее время получены результаты проб вод из реки и коллектора, а также из ливневой канализации располагающихся вблизи домов, где было обнаружено загрязнение зеленой жидкостью. Установлено, что никакой опасности она не представляет», — отметил собеседник агентства.

Неизвестную жидкость зеленого цвета в Москве-реке обнаружили накануне. Предположительно, вода попала в реку из канализации. На место были отправлены сотрудники «Мосводостока».

Там подтвердили сообщения о попадании жидкости в реку, однако не уточнили причины произошедшего.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщал, что зеленая вода, вытекающая в Москву-реку, могла быть с примесью красителя.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента. Отмечалось, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. Также проверку инициировал Следственный комитет России.

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