Прокуратура начала проверку после попадания зеленой жидкости в Москву-реку

Прокуратура Москвы инициировала проверку по факту обнаружения в Москве-реке зеленой жидкости неустановленного происхождения. Об этом в понедельник, 12 октября, рассказала руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в этот же день сообщалось, что неизвестная жидкость зеленого цвета, предположительно, попала в воды реки из канализации. На место были отправлены сотрудники Мосводостока.

В ГУП Мосводосток подтвердили сообщения о попадании жидкости в водоем, однако не уточнили информацию о причинах произошедшего.

«Сотрудники выехали, есть факт сброса. Работаем на месте», — цитирует сообщение предприятия телеканал РЕН ТВ.