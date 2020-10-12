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Столичные власти допустили попадание красителя в Москву-реку

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Зеленая вода, вытекающая в Москву-реку, могла быть с примесью красителя. Об этом 12 октября заявил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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«По самой главной версии, самой понятной, здесь есть домовладение <…> проводились какие-то работы на крыше либо производилась опрессовка систем отопления, в таких случаях используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов, для того чтобы посмотреть, есть ли где-то протечки <…> В середине дня был дождь, и вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор, после чего непосредственно в Москва-реку», — передает его слова «РИА Новости».

Кульбачевский рассказал, что на данный момент на месте попадания окрашенной воды в реку, установлена заглушка. Оперативная группа находится в домовладении, чтобы установить окончательную причину происшествия. Результаты исследований воды станут известны 13 октября.

Глава департамента подчеркнул, что никакого ущерба Москве-реке не было нанесено, а то, что зеленая вода не токсична, «видно невооруженным глазом». Возбуждено административное производство. В случае если будет доказано, что нанесен вред водному объекту, домовладельцам будет выписан штраф.

Ранее в этот же день сообщалось, что неизвестная жидкость зеленого цвета, предположительно, попала в воды реки из канализации. На место были отправлены сотрудники Мосводостока. Прокуратура Москвы по данному факту инициировала проверку.

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