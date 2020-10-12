В Москву-реку из канализации попала неизвестная зеленая жидкость

В Москву-реку поступает зеленая жидкость неизвестного происхождения. Об этом в понедельник, 12 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе Пречистенской набережной через водосток в Москву-реку поступает зеленая жидкость. На месте работают сотрудники Мосводостока, которые берут пробы воды», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, жидкость вытекает из канализации.

На месте также дежурит катер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

В ГУП Мосводосток подтвердили сообщения о попадании жидкости в водоем.

«Сотрудники выехали, есть факт сброса. Работаем на месте», — цитирует сообщение предприятия телеканал РЕН ТВ.

25 сентября стало известно, что Московская область получит дополнительные средства в размере 646 млн рублей на проведение оздоровления реки Волги. Регион ускорит строительство и реконструкцию очистных сооружений. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» планируется улучшить состояние реки за счет сокращения объемов загрязненных стоков, поступающих в водоем.