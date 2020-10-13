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СК начал проверку из-за загрязнения Москвы-реки зеленой жидкостью

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Следственный комитет (СК) начал проверку по факту обнаружения в Москве-реке неизвестной жидкости зеленого цвета. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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«Проводится доследственная проверка по факту загрязнения Москвы-реки», — отметил собеседник агентства.

Ранее, в понедельник, проверку начала прокуратура Москвы. Отмечалось, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Неизвестную жидкость зеленого цвета в Москве-реке обнаружили накануне. Предположительно, вода попала в реку из канализации. На место были отправлены сотрудники Мосводостока.

Там подтвердили сообщения о попадании жидкости в реку, однако не уточнили причины произошедшего.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщал, что зеленая вода, вытекающая в Москву-реку, могла быть с примесью красителя.

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