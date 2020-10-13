Кадыров сообщил о стабильной обстановке в Грозном после перестрелки

Обстановка в Грозном, где во вторник произошло вооруженное столкновение правоохранителей с боевиками, стабильная, ограничительные меры не введены. Об этом 13 октября сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», — написал он.

Кадыров напомнил, что утром во вторник в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований.

По словам руководителя республики, они планировали ряд терактов в регионе. С места столкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

Глава Чеченской Республики добавил, что в регион боевики прибыли из-за рубежа, правоохранители заблаговременно получили информацию об этом. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. В определении местоположения террористов также помогли местные жители, которые сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домов.

«К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», — подчеркнул глава региона.

Ранее во вторник в Октябрьском районе Грозного был введен режим контртеррористической операции (КТО). Там произошло столкновение правоохранителей с боевиками, в результате которого были ликвидированы двое бандитов и ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.

Позднее стало известно, что были ликвидированы четверо боевиков. Источник ТАСС сообщил, что спецоперация в Октябрьском районе Грозного окончена, идет осмотр места перестрелки. Дом, где были блокированы боевики, горит.

В результате операции погибли два сотрудника транспортного ОМОНа.