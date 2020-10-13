Подозреваемый в нападении под Нижним Новгородом получил разрешение на оружие 10 дней назад

Следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области. На месте происшествия продолжают работать специалисты. Предполагаемый стрелок был найден мертвым во вторник утром. По данным СК, молодой человек, предположительно, покончил с собой. Рядом с телом юноши обнаружены два охотничьих ружья. В результате стрельбы ранения получили три человека. Пострадавших прооперировали. Бабушка подозреваемого и еще одна раненая находятся в реанимации. Мужчина, который получил травму ноги, уже в обычной палате. По данным Росгвардии, подозреваемый в нападении владел оружием на законных основаниях, только разрешение он получил всего 10 дней назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело.