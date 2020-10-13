Трое правоохранителей погибли при перестрелке с боевиками в Грозном

Трое сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе перестрелки с боевиками в Грозном. Об этом сообщили 13 октября в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы. К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — передает сообщение ТАСС.

Ранее в этот день в Октябрьском районе Грозного был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Там произошло столкновение правоохранителей с боевиками, в результате которого были ликвидированы двое бандитов и ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.

Позднее стало известно, что были ликвидированы четверо боевиков. Источник ТАСС сообщил, что спецоперация в Октябрьском районе Грозного окончена, идет осмотр места перестрелки. Дом, где были блокированы боевики, горит.

По данным источника «Известий», перестрелка еще не завершена. В результате операции погибли два сотрудника транспортного ОМОНа.