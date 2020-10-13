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Президент РАН назвал способный остановить пандемию COVID-19 фактор

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Многообразие вакцин от коронавируса может стать фактором, способным остановить распространение инфекции, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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По его словам, существование нескольких разных вакцин позволит прививать разные группы населения, основываясь на индивидуальных особенностях. Сергеев пояснил, что у некоторых могут быть хронические заболевания или предрасположенность к тем или иным болезням. Стоит учитывать при вакцинации и возраст. Поэтому наличие ряда вакцин позволит подобрать наиболее подходящую.

«Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — цитирует главу РАН 13 октября «РИА Новости».

Накануне вирусолог Анатолий Альштейн назвал сроки наступления пика по числу заражений коронавирусом в России. По его словам, уже через несколько недель, вероятнее всего, будет фиксироваться наибольшее количество заражений. Однако всё зависит от того, как россияне будут соблюдать меры предосторожности.

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