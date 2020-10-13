Президент РАН назвал способный остановить пандемию COVID-19 фактор

Многообразие вакцин от коронавируса может стать фактором, способным остановить распространение инфекции, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, существование нескольких разных вакцин позволит прививать разные группы населения, основываясь на индивидуальных особенностях. Сергеев пояснил, что у некоторых могут быть хронические заболевания или предрасположенность к тем или иным болезням. Стоит учитывать при вакцинации и возраст. Поэтому наличие ряда вакцин позволит подобрать наиболее подходящую.

«Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — цитирует главу РАН 13 октября «РИА Новости».

Накануне вирусолог Анатолий Альштейн назвал сроки наступления пика по числу заражений коронавирусом в России. По его словам, уже через несколько недель, вероятнее всего, будет фиксироваться наибольшее количество заражений. Однако всё зависит от того, как россияне будут соблюдать меры предосторожности.