Вирусолог назвал возможный срок наступления пика по COVID-19 в России

Пик по числу заражений коронавирусом в России может наступить через несколько недель, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

По мнению специалиста, сроки будут зависеть от того, как россияне отнесутся к соблюдению противоэпидемиологических мер. Если несерьезно относиться к масочному режиму, соблюдению дистанции и гигиене, растянуться эпидемия может надолго, считает вирусолог.

«На самом деле то, как быстро пошло прибавляться [число зараженных, может говорить о том]... что довольно скоро мы можем выйти на пиковые значения... — через несколько недель», — цитирует Альштейна 13 октября ТАСС.

12 октября замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19. По ее словам, этого стоит ожидать в течение 10–20 дней.

В настоящее время в РФ выявлено 1 312 310 случаев заражения, выздоровели 1 024 235 человек, умерли свыше 22,7 тыс.

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