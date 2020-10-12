«Со временем Дзюба и Соболев смогут играть в тандеме»

В среду, 14 октября, сборная России по футболу проведет свой третий матч за семь дней. После поражения в товарищеском матче со Швецией (1:2) и ничьей в Лиге наций с Турцией (1:1) нашу команду ждет не менее серьезный соперник — сборная Венгрии, которая в этом году одержала три победы в четырех матчах. Команда Марко Росси одолела турков (1:0) и сербов (1:0) в Лиге наций, а также болгар (3:1) в квалификации чемпионата Европы. Проиграла она лишь российской сборной в Будапеште (2:3). Наша команда вела 3:0, но в конце игры заставила понервничать болельщиков. Перед ответным матчем в Москве «Известия» пообщались с заслуженным тренером России, экс-наставником «Томи» и сборной Камеруна Валерием Непомнящим.

— Сборная России сразилась с Турцией в Лиге наций. Оцените игру и результат.

— Результат вполне удовлетворительный, а игра оставила двоякое впечатление. Первый тайм был хорош, а во втором завладели инициативой турки. Сыграли свою роль замены, которые гости произвели в перерыве. Вышли их лидеры и поменяли игру. А у нас после замен игра немного разладилась. Но результат, повторюсь, устраивает, ведь у нас были объективные причины: не играли Джикия, Головин, Фернандес, Алексей Миранчук. Это важные фигуры в команде. Нам не хватило равноценных замен во втором тайме.

Со временем Дзюба Игрок сборной России Юрий Жирков, игрок сборной Турции Умут Мераш, игрок сборной России Роман Зобнин (справа налево) в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Вы работали в Турции. Как считаете, этот второй тайм — следствие силы турецкой сборной или результат наших недоработок?

— Почему-то у нас не очень серьезное отношение к турецкому футболу. А он вполне европейского уровня, многие из футболистов играют за солидные клубы, в отличие от наших ребят. Был период, когда мы их переигрывали, но сейчас другая ситуация. Сегодня мы с ними скорее на равных.

— Можете сравнить РПЛ и турецкую суперлигу на сегодняшний момент?

— В то время, когда я там работал, начинался подъем турецкого футбола. Приезжали иностранные специалисты, игроки международного класса. Турки взяли бронзу чемпионата мира – 2002, как раз Шенол Гюнеш работал тогда со сборной. Сейчас он вернулся. Думаю, при нем это будет серьезная, сильная сборная.

— В центре обороны у нас вышел Семенов вместо Кутепова. Это как-то изменило ситуацию на поле по сравнению с игрой против Швеции?

— К сожалению, у нас сейчас существует реальная проблема в центре обороны. На чемпионате мира решающую роль сыграл Игнашевич. С ним и Кутепов был в порядке. Теперь другая ситуация. Кутепову нет места в основном составе «Спартака», ушел Игнашевич. Джикия стал лидером команды в последнее время. Вопросов к нему нет, но второго такого защитника в центральную зону мы пока не видим. Отсюда и пропуск гола в игре с Турцией. Там не доиграл один защитник, другой — вот и получили.

— Антон Шунин в качестве первого номера с Турцией — логичное решение? Или, может, стоило уже сейчас выпустить Матвея Сафонова?

— Всё логично. Шунин сейчас в полном порядке и хорошо играет за клуб. Он более опытный вратарь, чем Сафонов. Это было правильное решение. Матвей стабилен, в своем клубе хорошо играет, но у всех вратарей бывают моменты, когда игра не ладится. Сегодня в нашем чемпионате вообще много вратарей хорошего уровня: Сафонов, Максименко… Думаю, и Лунев еще не сказал своего последнего слова, и Селихов. Гильерме не всегда играл в «Локомотиве» стабильно в последнее время, но это тоже нормально для вратарей.

Со временем Дзюба Вратарь сборной России Антон Шунин Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— А что с нападением? Стоило Дзюбу выпускать на весь матч?

— Думаю, роль Дзюбы в любом состоянии важна для сборной. Он — важная фигура, хотим мы того или нет. Артем хорош на уровне российского чемпионата и сейчас лучший центральный нападающий. Но мне представляется, сегодня на него легла слишком большая нагрузка. Вопрос психологии всегда стоит остро, даже перед Дзюбой. Нападающие — игроки зависимые. Когда рядом есть партнеры, которые его находят, обеспечивают передачами, это одно. А тут он много сил тратит, с одной стороны, чтобы оказывать давление на защитников соперника, а с другой — чтобы взаимодействовать с партнерами. Тогда трудно бороться за каждый мяч, его работа часто проходит впустую. Да, в последней игре с турками Дзюба не очень выигрывал борьбу наверху, ему трудно пришлось. Но также понимаю и тренеров: не всегда есть уверенность, что вышедший на замену игрок заменит Артема равноценно.

Соболев — перспективный нападающий. Я вижу в нем много хороших качеств, и он еще вырастет игроком национальной сборной. Но сегодня Дзюба — основной.

— Возможно ли использовать их в паре?

— Дзюба — как раз такой игрок, который может быть не только «в площадке». Он способен искать другие позиции, утягивать на себя защитников, освобождая, таким образом, позиции для партнера. В «Зените» есть Азмун, с которым у Дзюбы есть взаимопонимание. Думаю, со временем и Соболев сможет играть в тандеме с Артемом.

Со временем Дзюба Игрок сборной России Артем Дзюба в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Станислав Черчесов закончил пресс-конференцию после матча с турками словами: «К сожалению, у нас нет простора для маневров». Как вы считаете, можно что-то улучшить за такой короткий промежуток?

— Я думаю, тренер имел в виду, что у нас очень короткая скамейка. Так случилось. Многих игроков не было по разным причинам. Головин не в форме, мало практики у Дениса Черышева. Роль Марио Фернандеса для игры в атаке велика, хоть его и считают защитником. Не зря же весь матч отыграл Юра Жирков. Увы, не готовы мы сейчас иметь хотя бы полтора равноценных состава. Но меня первый тайм с турками порадовал: даже без этих игроков мы прилично выглядели.

— У нас равная группа в Лиге наций. А вы ожидали от венгров такой прыти? Что они и турок, и сербов обыграют в гостях?