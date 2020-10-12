В Турции более 30 человек умерли от отравления поддельным алкоголем

Более 30 человек в нескольких провинциях Турции умерли в результате отравления поддельным алкоголем. Об этом 12 октября сообщила газета Sozcu.

Сотрудники полиции обнаружили в провинции Мерсин подпольное производство алкоголя. В жидкости было выявлено высокое содержание метанола, что и послужило причиной отравления.

В общей сложности, умерли 32 человека в провинциях Измир, Мерсин, Кырыккале, Мугла и в Стамбуле. 33 человека пострадали — они находятся на стационарном лечении. Трое человек арестованы.

Ранее, 16 сентября член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что в период длинных новогодних выходных следует ввести ограничения по продаже алкогольной продукции. Обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко, он отметил, что в период зимних праздников смертность от алкогольного отравления возрастает почти в два раза.