Играть с Задоровым: почему российский защитник сменил клуб в НХЛ

В НХЛ продолжается период обменов и переходов игроков между клубами. В нескольких сделках на открывшемся в начале октября рынке поучаствовали и российские хоккеисты. Особую активность проявила команда «Колорадо Эвеланш». Так, защитник Никита Задоров был обменян в «Чикаго Блэкхокс», нападающий Владислав Наместников перешел в качестве свободного агента в «Детройт Ред Уингз», а его коллега по амплуа Валерий Ничушкин подписал новое соглашение с клубом из Денвера.

Никита Задоров

Двухметровый защитник выступает за океаном с 2012 года, а 19 октября исполнится семь лет с момента его дебюта в НХЛ. Последние пять сезонов он выходил на лед в форме «Колорадо Эвеланш» и был одним из основных игроков команды. Теперь 25-летний хоккеист обменян в «Чикаго Блэкхокс». Он подписал с новым клубом однолетний контракт на сумму в $3,2 млн. В прошлом сезоне Задоров набрал 13 (4+9) очков по системе «гол+пас» в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 5 (2+3) очков в 19 матчах плей-офф.

— «Чикаго» собирается делать ставку на Никиту как на одного из ведущих защитников, — заявил «Известиям» агент Задорова Дэн Мильштейн. — Клуб уже не первый год интересовался игроком и готов дать ему возможность проявить себя. Раньше сделка не могла состояться, потому что «Колорадо» даже не рассматривал возможность обмена. Но теперь она произошла, и в «Чикаго» Задоров начинает новый этап своей карьеры.

Валерий Ничушкин

С момента отъезда в НХЛ семь лет назад уроженец Челябинска и воспитанник местного «Трактора» пережил крайне драматичную заокеанскую карьеру. Он не смог закрепиться в «Даллас Старз» и в 2016 году вернулся в Россию, отыграв два сезона за ЦСКА. С красно-синими Ничушкин дошел до финала Кубка Гагарина-2018, но главным разочарованием стало непопадание форварда на Олимпиаду-2018, которую в итоге выиграла сборная России.

Валерию удалось вернуться в «Даллас», но там за следующий сезон он не набрал ни одного очка, ограничившись 10 передачами в 50 матчах регулярки. Летом 2019 года клуб из Техаса выставил 25-летнего нападающего на драфт отказов и выкупил контракт. В качестве свободного агента Ничушкин подписал однолетний контракт с «Колорадо» на существенно менее выгодных условиях.

Начало прошлого сезона он также провел неудачно. Его безголевая серия в НХЛ достигла 91 матча. Многие прогнозировали, что Валерий покинет лигу. Но в ноябре 2019 года россиянин наконец забил, а в оставшиеся 25 матчей регулярного чемпионата забросил еще 13 шайб. По итогам минувшего плей-офф «Колорадо» подписал с Ничушкиным контракт на два следующих сезона, в течение которых он заработает $5 млн.

— За последний год Ничушкин сумел перезапустить карьеру, и это стало результатом колоссального труда и выдержки, — поделился мнением с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский. — Не каждый сумел бы преодолеть эту черную безголевую серию. Большинство бы опустили руки. Но Валерий до последнего держался, пошел на существенное снижение контракта, лишь бы не закончить карьеру в НХЛ таким печальным образом. И в результате не просто удержался там, а стал значимым игроком «Колорадо», на которого теперь руководство клуба серьезно рассчитывает.

Владислав Наместников

За 10 лет в Северной Америке уроженец Воскресенска сменил уже немало команд в НХЛ. Он долго играл за «Тампу-Бэй Лайтнинг», стал финалистом Кубка Стэнли 2015 года, но в феврале 2018 года был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», хотя еще за несколько месяцев до этого в составе «молний» играл в первом звене с главными звездами команды Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом. В «Рейнджерс» форвард должен был активно поучаствовать в перестройке знаменитого клуба. Но в итоге прижатые потолком зарплат руководители спустя полтора года обменяли Наместникова в «Оттаву Сенаторз». Там 27-летний нападающий и начал прошлый сезон.

Его команда оказалась одним из аутсайдеров регулярки, но в начале 2020 года перед дедлайном переходов Владислава обменяли в выходивший в плей-офф «Колорадо». Там он провел неплохие игры за Кубок Стэнли, но в итоге сейчас переходит свободным агентом в «Детройт Ред Уингз».

Этот клуб уже давно стал бледной тенью самого себя времен 1990–2000-х годов, когда выиграл четыре Кубка Стэнли с Вячеславом Фетисовым, Игорем Ларионовым, Сергеем Федоровым, Владимиром Константиновым, Вячеславом Козловым, а затем и Павлом Дацюком.

Прошлый сезон «Красные крылья» с большим отрывом закончили на последнем месте в регулярном чемпионате. Теперь вывести их из кризиса попытается один из творцов былых достижений клуба в качестве хоккеиста, легендарный Стив Айзерман, в прошлом году назначенный генеральным менеджером «Детройта». Ранее он на аналогичной должности доходил до финала Кубка Стэнли с «Тампой» и собрал большую часть состава, выигравшего этот трофей в прошедшем сезоне. А в качестве вице-президента по хоккейным операциям «Детройта» выиграл последний на данный момент для этого клуба Кубок Стэнли в 2008 году, спустя сезон также дойдя до финала.

Кроме того, на счету 55-летнего специалиста два олимпийских золота в качестве генменеджера сборной Канады — в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014. Ранее Айзерман выигрывал Олимпиаду и в качестве игрока в 2002 году в Солт-Лэйк-Сити. Именно он в 2011 году выбрал Наместникова в первом раунде драфта под 27-м номером и привел его в «Тампу». Контракт Наместникова с «Детройтом» на $4 млн подписан на два сезона.

— Владислав неплохо играл во всех своих клубах в НХЛ, но чего-то ему постоянно не хватало для полноценного успеха, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Хотя он парень с хорошими игровыми качествами и давно адаптировался к местному хоккею и образу жизни, так как проживал в Америке с раннего детства — там играл его отец (Евгений Наместников выступал в НХЛ в 1993–2000 годах. — «Извес тия»). Сейчас для него хороший вариант —сыграть за клуб, который строится с нуля после стольких лет неудач. Тем более Наместникова туда взял Айзерман, хорошо ему знакомый по «Тампе». Великий хоккеист и не менее великий менеджер, с которым Владислава может ожидать прорыв.

НХЛ планирует начать следующий сезон 1 января 2021 года.