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ЕС пригрозил ввести санкции против Лукашенко

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Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС от 12 октября.

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«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация [в Белоруссии] не улучшится», — приводит заявление ТАСС.

Уточняется, что ЕС сократит двустороннее сотрудничество с властями Белоруссии на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества с выделением дополнительных ресурсов для «жертв полицейского насилия, организаций гражданского общества и независимых СМИ».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также отметил необходимость введения персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что в республике «ничего не стало лучше», продолжаются насилие со стороны «режима Лукашенко» и аресты мирных демонстрантов. «Я предложил ввести новый пакет санкций, и в число санкционированных лиц должен войти и Лукашенко», — приводятся его слова на странице ведомства в Twitter.

В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». При этом Лукашенко не вошел в санкционный список.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

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