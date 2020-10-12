Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
В НКР заявили о готовности к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном
Мир
ЕС разработал систему движения через границы в условиях пандемии
Мир
Москва и Белград возобновили регулярные рейсы
Общество
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Детскую инфекционную больницу в Пскове достроят к ноябрю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ноябрь намечено открытие детской инфекционной больницы в Пскове. Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы готов уже на 11,5%.

Страхи и риски: как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России
Пик вспышки коронавируса еще не пройден, считают ученые

На этой неделе начнутся поставки оборудования, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Telegram-канал Псковской области.

Строители Минобороны России завершили устройство фундамента отделения. Сейчас они приступают к монтажу металлоконструкций и внутренних перегородок.

В середине сентября были открыты многофункциональные центры в Пскове и Великих Луках, которые были построены силами военного ведомства. Во время церемонии открытия губернатор Михаил Ведерников попросил у президента Владимира Путина помощи Минобороны при строительстве детского инфекционного отделения.

12 октября Минобороны сообщило о начале строительства многофункциональных медицинских центров в Астрахани и городе Нариманов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020