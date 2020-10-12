Детскую инфекционную больницу в Пскове достроят к ноябрю

На ноябрь намечено открытие детской инфекционной больницы в Пскове. Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы готов уже на 11,5%.

На этой неделе начнутся поставки оборудования, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Telegram-канал Псковской области.

Строители Минобороны России завершили устройство фундамента отделения. Сейчас они приступают к монтажу металлоконструкций и внутренних перегородок.

В середине сентября были открыты многофункциональные центры в Пскове и Великих Луках, которые были построены силами военного ведомства. Во время церемонии открытия губернатор Михаил Ведерников попросил у президента Владимира Путина помощи Минобороны при строительстве детского инфекционного отделения.

12 октября Минобороны сообщило о начале строительства многофункциональных медицинских центров в Астрахани и городе Нариманов.