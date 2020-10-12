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Минобороны начало строительство двух медцентров в Астраханской области

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Минобороны сообщило в понедельник, 12 октября, о начале строительства многофункциональных медицинских центров в Астрахани и городе Нариманов (Астраханская область).

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Будущие центры рассчитаны на 100 койко-мест каждый. По информации ведомства, в работе задействованы свыше 50 военнослужащих и 20 единиц спецтехники.

«Военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки. Выполняются земляные работы, выборка грунта, подготовка площадок под устройство фундаментов», — отметили в министерстве.

15 сентября были открыты многофункциональные медцентры на 200 мест в Пскове и на 100 — в Великих Луках общей площадью 17 тыс. кв. м. В них есть всt необходимое для оказания высокотехнологичной медпомощи.

В конце марта Шойгу заявил о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу. В течение нескольких недель были сданы и укомплектованы два медцентра, расположенные в Одинцово и Нижнем Новгороде. Кроме того, были сданы центры в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. 12 мая Шойгу заявил, что до конца недели будут сданы центры в Калининграде, Пушкине (Ленинградская область), Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске.

30 июня Шойгу доложил Путину о том, что ведомство завершило строительство еще четырех медицинских центров для лечения COVID-19 и других болезней — в Каспийске, Дербенте, Хасавюрте и Воронеже.

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