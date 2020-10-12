Экс-президента Грузии, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили избили в Афинах. Видео опубликовал интернет-портал «Твалсазриси» 12 октября.

Инцидент произошел накануне, когда Саакашвили приехал встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября.

Политика окружили поклонницы, и в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне, который и нанес несколько ударов по голове.

На место происшествия быстро прибыл греческий Спецназ.

Политик ранее заявлял, что из Тбилиси на него поступил заказ находящимся в Европе грузинским криминальным элементам, которые подчиняются мэру Тбилиси Кахе Каладзе.

«Меня предупредили, что лучше не приезжать в Грецию, но я поеду, плохо меня знают! Мы проведем встречу в Греции. А потом встретимся в Грузии!» — передает его слова газета «Взгляд».

Ранее, 1 октября, сообщалось о нападении на Саакашвили неизвестного с заточкой в киевском ресторане. Злоумышленник прокрался в зал и начал угрожать политику, однако мужчине удалось скрыться до приезда правоохранителей.

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является Саакашвили, выдвинула его на пост премьер-министра республики в сентябре. 27 августа он заявил, что намерен вернуться в Грузию, где 31 октября пройдут парламентские выборы, передает RT.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Экс-президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.