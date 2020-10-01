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На Саакашвили напал неизвестный с заточкой

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Неизвестный напал с заточкой на бывшего президента Грузии, главу исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в киевском ресторане. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает «Страна.ua».

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По информации издания, злоумышленник прокрался в зал и начал угрожать политику. После этого его схватила охрана и вызвала полицию. Но мужчине удалось скрыться до приезда правоохранителей.

Неизвестно, какие мотивы двигали хулиганом, передает НСН.

28 сентября Саакашвили заявил, что украинским властям нельзя слепо следовать директивам Евросоюза, и назвал их «идиотскими», сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, Киев не должен копировать законы богатых стран, поскольку это приведет к ухудшению ситуации на Украине. Он рассказал, как, например, в Дюссельдорфе кафе проверяют каждую неделю, проверяющие выдумывают каждый раз что-то новое, чтобы «замучить» владельцев.

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