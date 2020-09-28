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Саакашвили назвал «идиотскими» директивы Евросоюза для Украины

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Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что украинским властям нельзя слепо следовать директивам Евросоюза и назвал их «идиотскими».

По его словам, Киев не должен копировать законы богатых стран, поскольку это приведет к ухудшению ситуации на Украине. Он рассказал, как, например, в Дюссельдорфе кафе проверяют каждую неделю, проверяющие выдумывают каждый раз что-то новое, чтобы «замучить» владельцев.

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При этом Саакашвили подчеркнул, что в Германии не берут взяток, но, если подобную систему проверок реализовать на Украине, то это выльется в «полный беспредел и коррупцию».

Саакашвили отдельно подчеркнул, что если Киев примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, то украинцы жить лучше не станут, будет только хуже. Однако многие политики в Украине этого не понимают, сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

27 августа правящая партия Грузии «Грузинская мечта» высмеяла планы Саакашвили вернуться на родину, перепостив его видеообращение с припиской «Миша, приезжай». Министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что будет только приветствовать приезд экс-президента Грузии в родную страну, так как там он заочно приговорен к тюрьме.

Ранее в тот же день политик сообщил о намерении вернуться в Грузию.

Саакашвили добавил, что за последние годы он прошел многое и получил достаточно опыта и знаний, «чтобы лучше служить своей стране и не допускать ошибок». При этом он признал, что за время своего президентства в этой стране всё же совершал неправильные поступки.

Политик назвал Украину своим «вторым домом», отметив, что она приняла его «таким, каким он является, без условий и требований».

В Грузии 31 октября состоятся парламентские выборы. В июле Саакашвили говорил, что не признает легитимность нынешнего грузинского правительства и будет активно участвовать в следующем голосовании.

Саакашвили покинул Грузию, где против него возбудили несколько уголовных дел, в 2013 году и начал политическую деятельность на Украине. Однако позже он был лишен украинского гражданства и выслан из страны.

После того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Саакашвили снова получил паспорт и ему разрешили вернуться. В апреле украинский лидер предложил политику стать вице-премьером и вести переговоры с Международным валютным фондом. Но в итоге Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ.

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