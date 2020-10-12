Еврокомиссия опубликовала пакет расширения ЕС. В первую очередь Брюссель намерен начать переговоры с Северной Македонией и Албанией. В документе также идет речь о Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине и частично признанной республике Косово. В список включили и Турцию, несмотря на мнение чиновников ЕС, которые считают, что она всё дальше отдаляется от Брюсселя. Конкретных дат даже начала переговоров в еврокомиссии не называют. Процесс зависит от самих стран. Государства должны ввести у себя фундаментальные евростандарты. Например, в статусе кандидата Северная Македония находилась 15 лет. И только в марте 2020 года Евросовет принял решение начать переговоры. Как рассказал участник делегаций Европарламента Доминик Бильд, вступление страны в ЕС — относительно далекая перспектива. Однако всё это время Северная Македония продолжит получать средства для подготовки. Между 2007 и 2020 годами эти дотации составили €1,25 млрд.