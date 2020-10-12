В Минске из РУВД отпустили 12 журналистов

Из РУВД в Минске отпустили 12 белорусских журналистов, задержанных во время освещении ими несанкционированной акции протеста. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«На всех составили административные протоколы якобы за неповиновение милиции, их будет рассматривать суд в ближайшее будущее», — говорится в публикации ассоциации.

Отмечается, что у многих задержанных забрали мобильные телефоны и камеры. При этом журналист польского телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич и политический активист Илья Добротвор до сих пор не вышли на свободу, добавили в БАЖ.

В ходе протестов в Минске в воскресенье были задержаны более 100 человек. По словам прокурора города Олега Лаврухина, с августа за участие в несанкционированных акциях в белорусской столице к административной ответственности было привлечено около 3 тыс. человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.