Около 3 тыс. человек привлечены к ответственности после протестов в Минске

Около 3 тыс. человек привлечены в Минске к административной ответственности с начала несанкционированных акций протеста в августе, сообщил в воскресенье, 11 октября, прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.

«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску <...> за весь этот период (с начала акций протеста 9 августа. — Ред.) около 3 тыс. человек», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

По словам прокурора, две трети задержанных арестованы, а остальным выписаны административные штрафы за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий.

Ранее в воскресенье сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов в Минске.

Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

При этом во время протестов в белорусской столице были задержаны четыре корреспондента ТАСС, три журналиста агентства «БелаПАН», а также других изданий.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.