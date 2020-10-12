В России упростили получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами

Упрощенный порядок получения гражданства для иностранцев, имеющих детей-россиян, начинает действовать в РФ с 12 октября

Изменения в законодательстве устанавливают возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке для любого иностранца, проживающего в РФ и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России. Ранее упрощенным порядком могли воспользоваться лишь нетрудоспособные лица.