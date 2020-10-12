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В Белом доме выступили за очное проведение отмененных дебатов

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Белый дом и кампания по переизбранию президента США Дональда Трампа настаивают на проведении очных отмененных дебатов между Трампом и его соперником от Демократической партии Джозефом Байденом, которые должны были состояться 15 октября. Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 12 октября.

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Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн заявил, что президент Трамп готов к дебатам, а его врачи допустили его к участию в публичных мероприятиях после перенесенного COVID-19. Он также напомнил, что медики не считают, что американский лидер представляет риск передачи коронавируса.

В связи с этом он выразил надежду на возвращение комиссией дебатов Трампа и Байдена в график.

9 октября стало известно, что вторые предвыборные дебаты Дональда Трампа с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на 15 октября, отменены.

Ранее сообщалось, что дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. В свою очередь президент США обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать участие в дебатах.

Отмечается, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, запланированных на 22 октября.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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