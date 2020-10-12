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Ученые назвали «срок жизни» коронавируса на купюрах и экранах смартфонов

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Специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили, что коронавирус может оставаться на купюрах, металлических поручнях и смартфонах в течение месяца. Результаты их исследования опубликованы в журнале Virology Journal.

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По дaнным учeныx, коронавирус при кoмнaтнoй тeмпeрaтурe живeт на глaдкиx пoвeрxнoстяx нa прoтяжeнии 28 днeй.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют непористые поверхности, например, стекла (в том числе и мобильных телефонов), бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при плюс 20 градусах коронавирус может держаться около месяца, при плюс 30 — до трех недель, и только при плюс сорока градусах SARS-CoV-2 живет несколько суток.

Ученые отметили, что экраны смартфонов представляют наибольшую опасность, так как, в отличие от рук, люди не подвергают их регулярной дезинфекции.

Ранее британские ученые из группы SPI-B пришли к выводу, что женщины подвержены наибольшему риску заражения COVID-19, поскольку чаще занимаются стиркой и другой работой по дому

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