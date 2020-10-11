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Ученые рассказали об опасности стирки в период пандемии коронавируса

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Британские ученые из группы SPI-B пришли к выводу, что женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, поскольку делают больше работы по дому и, в частности, больше занимаются стиркой, сообщает Daily Mail.

По словам авторов исследования, коронавирус, который содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, может оставаться жизнеспособным на тканях и поверхностях до трех суток.

Отмечается, что наибольшему риску подвержены хозяйки из семей, проживающие с людьми разных поколений. Однако заразиться рискуют и те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей.

Ранее сообщалось, что исследователи из США обнаружили, что коронавирусная инфекция может обладать болеутоляющим эффектом. По мнению ученых, эффект анестезии возникает благодаря соединению S-белка, обеспечивающeго проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.

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