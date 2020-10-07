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Ученые открыли «полезное» свойство коронавируса

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Исследователи из США обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может заглушать боль, сообщается в журнале Pain.

По мнению ученых, эффект анестезии возникает благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.

Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.

Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.

Ранее, 5 октября, в Роспотребнадзоре заявили, что люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусной инфекцией. По информации ведомства, некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки организма.

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