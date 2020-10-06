В Роспотребнадзоре назвали группу людей с врожденной защитой от COVID

Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации ведомства, некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки организма.

Выявление генетических вариантов позволяет выявить не только тех, кто защищен от коронавируса, но и тех, кто наиболее подвержен риску тяжелого течения COVID-19, пишет «РИА Новости».

Ранее 5 октября в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие сезонными ОРВИ, могут обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.

Ранее в этот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово.

Продолжительность иммунитета зависит от формы, в которой проходило заболевание. Например, легкая форма заболевания не дает продолжительного иммунитета.

Как выяснилось, при многих тяжелых формах заболевания образуются антитела к интерферонам. Каким образом и за счет чего они образуются, пока что не известно. Однако это негативно влияет на функционирование клеток памяти, на выработку антител и индукцию клеточного иммунитета.

При этом риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода. Такого мнение накануне высказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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