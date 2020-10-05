Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово, заявил 5 октября глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам врача, продолжительность иммунитета зависит от формы, в какой проходило заболевание. Она может составить и три, и пять месяцев.

По его словам, легкая форма заболевания не дает продолжительного иммунитета. «Тяжелая форма заболевания, там тоже есть свои проблемы», — цитирует его «РИА Новости».

Так, выяснилось, что при многих тяжелых формах заболевания образуются антитела к интерферонам. Каким образом и за счет чего они образуются, пока что не известно. Однако это негативно влияет на функционирование клеток памяти, на выработку антител и индукцию клеточного иммунитета.

Накануне вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода.

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