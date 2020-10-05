Вирусолог назвал сроки сохранения иммунитета к COVID-19

Риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода, заявил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, именно столько времени будут сохраняться антитела после перенесенного COVID-19. Причем снижение их количества начинается уже в течение трех–четырех месяцев, а к пятому–шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — цитирует эксперта 4 октября URA.RU.

3 октября в Роспотребнадзоре назвали снижающий иммунитет к вирусам фактор. Специалисты также указали, что задача всех граждан во время распространения коронавируса — соблюдать меры профилактики, носить маски, мыть тщательно руки и соблюдать безопасную дистанцию.