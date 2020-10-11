Шлеменко рассказал о преимуществах Гассиева в бою с Джонсоном

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко оценил шансы американского боксера Кевина Джонсона в предстоящем бою с экс-чемпионом мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым. Видео в воскресенье, 11 октября, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Шлеменко отметил, что в этом бою поставил бы на победу россиянина.

«Лично для меня фаворитом является Мурат Гассиев. Потому что он быстрее, чем Кевин Джонсон. Джонсон — такой традиционный тяж. Он тяжелый, двигается не скажу, что слишком быстро. Да, бесспорно, обладает тяжелым ударом, но точно таким же тяжелым ударом обладает и Мурат Гассиев», — сказал боец.

Шлеменко также обратил внимание, что обращение Джонсона к Гассиеву было резким. По его мнению, подобная ситуация нормальная для профессионального бокса, особенно в США.

«Он [Джонсон] пытается немного запугать, но и также пытается привлечь интерес. Совершенно нормальная ситуация. Можем пожелать Мурату только не поддаваться на провокации, тренироваться. Грамотно подойти в хорошей форме, с хорошим эмоциональным настроением. И порадовать нас своей победой», — добавил он.

Ранее в воскресенье Джонсон предложил Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем, который состоится 31 октября.

Гассиев, в свою очередь, отметил, что американец является хорошим и опытным соперником. Он также сказал, что постарается сказать все Джонсону на ринге.

Россиянин дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира, американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.