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Гассиев ответил на обращение Джонсона

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Экс-чемпион мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев ответил на обращение американского боксера Кевина Джонсона, который пообещал «надрать ему задницу». Видео с ответом спортсмена в воскресенье, 11 октября, опубликовал РЕН ТВ.

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Гассиев не поддержал агрессивную манеру Джонсона и отметил, что американец является хорошим и опытным соперником.

Россиянин также отметил, что постарается сказать все Джонсону на ринге.

«Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию, встречу его хорошо и познакомлю с друзьями. Перед боем я ничего не говорю, все скажу в ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно в ринге», — сказал Гассиев.

Ранее в воскресенье Джонсон обратился к россиянину. По мнению американца, Гассиев напуган перед предстоящим поединком. Боксер также посоветовал Гассиеву готовиться к другому бою, потому что этот «кончится для него плохо».

В этот же день Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении. Он добавил, что сейчас испытывает «голод до побед».

8 октября россиянин заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира, американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.

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