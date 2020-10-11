Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Президент России Владимир Путин признался в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 11 октября, что получает от внуков на день рождения поделки и рисунки.

«Поделки бывают, рисунки, просто поздравления», — рассказал он.

Российский лидер добавил, что всегда ждет поздравлений с днем рождения от друзей, детей и внуков.

Путин празднует день рождения 7 октября. В этом году политику исполнилось 68 лет. В Кремле сообщали 6 октября, что в день рождения первую половину дня российский лидер посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам. Их было запланировано около десяти.

Сам президент заявил, что его день рождения не является национальным праздником и нескромно преувеличивать значение этого дня. Он выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».

В этом году на фабрике по пошиву одежды в Иваново изготовили в честь дня рождения президента уникальные по дизайну кимоно, которое направили Путину по почте.