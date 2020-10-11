Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин вновь призвал США к диалогу по информбезопасности
Мир
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту разлива топлива в реку Ангара
Мир
Армения сообщила о соблюдении режима прекращения огня армией Карабаха
Мир
В Минске силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин признался в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 11 октября, что получает от внуков на день рождения поделки и рисунки.

«Поделки бывают, рисунки, просто поздравления», — рассказал он.

В кругу близких
Президент России традиционно отметил день рождения с родными и друзьями

Российский лидер добавил, что всегда ждет поздравлений с днем рождения от друзей, детей и внуков.

Путин празднует день рождения 7 октября. В этом году политику исполнилось 68 лет. В Кремле сообщали 6 октября, что в день рождения первую половину дня российский лидер посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам. Их было запланировано около десяти.

Сам президент заявил, что его день рождения не является национальным праздником и нескромно преувеличивать значение этого дня. Он выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».

В этом году на фабрике по пошиву одежды в Иваново изготовили в честь дня рождения президента уникальные по дизайну кимоно, которое направили Путину по почте.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020