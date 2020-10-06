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Путин в день рождения проведет более 10 международных бесед по телефону

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Российский лидер Владимир Путин в свой день рождения 7 октября проведет более десятка международных телефонных разговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 6 октября.

В кругу близких
Президент России традиционно отметил день рождения с родными и друзьями

«Он по-разному встречает этот день, но завтра первая половина дня, там больше 10 международных телефонных разговоров запланировано, вы к этому добавьте внутренние текущие дела», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как российский лидер отметит день рождения в 2020 году.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, будет ли Путин говорить по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом, пресс-секретарь сказал: «Трамп пока не планируется».

Относительно остатка дня Песков заявил, что, наверное, президент России проведет его с «друзьями, родными и близкими, как это традиционно бывает».

В прошлом году в Кремле заявили, что свой день рождения Путин проведет с родными и близкими на природе. Накануне своего 67-летия российский лидер побывал в сибирской тайге, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирал грибы.

Как отмечает «РИА Новости», президент России нередко проводил день рождения на работе, встречаясь с иностранными лидерами или участвуя в международных саммитах.

Но иногда президент берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.

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