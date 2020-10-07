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В Иваново выпустили уникальное кимоно в честь дня рождения Путина

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Уникальные по дизайну кимоно изготовили на фабрике по пошиву одежды в Иваново в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом рассказал «Известиям» заместитель директора производства по пошиву одежды «Леон Спецодежда» Игорь Филиппов в среду, 7 октября.

В кругу близких
Президент России традиционно отметил день рождения с родными и друзьями

По его словам, на традиционном кимоно на лацкане вышит флаг России, на спинке изделия — надпись «Первый», а на черном поясе — Putin Team.

«Первое изготовленное кимоно они направили президенту по почте, также все желающие смогут заказать спортивный костюм на официальном сайте», — отметил Филиппов.

Собеседник издания рассказал, что фабрика основана в 2007 году и является одной из ведущих компаний по производству спецодежды в Иваново. На ней работает «грамотный высококвалифицированный персонал», всего 25 сотрудников.

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Фото: vk.com/Елена Филиппова

«Благодаря поддержке и вниманию к людям, а также к малому и среднему бизнесу со стороны нашего президента в период пандемии коронавируса мы получили безвозмездную финансовую помощь и льготный кредит на выплату заработной платы нашим сотрудникам. Владимир Владимирович опытный и высокоэффективный человек, который помог всем нам в это непростое время. Именно поэтому мы решили выпустить и подарить ему уникальное кимоно», — отметил Филиппов.

7 октября Путину исполнилось 68 лет. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в день рождения первую половину дня российский лидер посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам. Их запланировано около десятка.

Сам президент заявил, что его день рождения — это не национальный праздник и нескромно преувеличивать значение этого дня. Он выразил мнение, что вне зависимости от служебного положения человек должен проводить свой день рождения «в кругу своих друзей, своих близких».

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