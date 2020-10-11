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Вирусолог назвал три условия для снятия ограничений из-за коронавируса

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Снятие ограничений, связанных с коронавирусом, зависит от нескольких факторов. Об этом 11 октября рассказал профессор кафедры «Вирусология» института имени А.Н. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

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«Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать инфекция, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся [ограничительные] меры», — приводит его слова URA.RU.

Вирусолог также добавил, что зимой ограничения, скорее всего, еще не будут сняты.

10 октября первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко высказал мнение о недопустимости возвращения в России жестких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции по аналогии с весенним карантином.

«Сейчас у нас есть всё. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И самое главное — это то, что мы научились COVID-19 лечить», — отметил он.

За прошедшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов.

9 октября в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. Власти призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

квВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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