Вирусолог назвал три условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Снятие ограничений, связанных с коронавирусом, зависит от нескольких факторов. Об этом 11 октября рассказал профессор кафедры «Вирусология» института имени А.Н. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать инфекция, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся [ограничительные] меры», — приводит его слова URA.RU.

Вирусолог также добавил, что зимой ограничения, скорее всего, еще не будут сняты.

10 октября первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко высказал мнение о недопустимости возвращения в России жестких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции по аналогии с весенним карантином.

«Сейчас у нас есть всё. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И самое главное — это то, что мы научились COVID-19 лечить», — отметил он.

За прошедшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов.

9 октября в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. Власти призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.