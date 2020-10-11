Новый премьер Киргизии Жапаров назначил Ниязбекова главой МВД

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Улана Ниязбекова на пост главы МВД республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 11 октября, на сайте МВД республики.

«Сегодня, 11 октября 2020 года, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров представил личному составу нового министра внутренних дел полковника милиции Улана Ниязбекова», — говорится в сообщении.

Накануне депутаты киргизского парламента утвердили Жапарова на пост главы правительства республики. Они также утвердили состав и структуру кабмина, которые остались без изменений.

9 октября вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева написала на своей странице в Facebook о необходимости выдвижения новой кандидатуры на должность главы правительства страны. По ее словам, депутаты 6 октября выдвинули кандидатуру Жапарова, «потому что ими двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране».

Она выразила мнение, что сейчас сложилась такая ситуация, что «значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны мы, наоборот, только усилим раскол и разногласия».

Касымалиева добавила, что назначение Жапарова премьером «само по себе послужит причиной дальнейших потрясений общества», а в стране «не имеют права идти на такой риск».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти.

Центризбирком республики отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Врио главы кабмина был назначен Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов.

Представители второго координационного совета выдвигали на эту должность другого кандидата — оппозиционера Тилека Токтогазиева. Жапаров говорил, что является единственным легитимным премьер-министром республики.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.