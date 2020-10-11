Главврач инфекционной больницы №2 Москвы назвал число пациентов в медучреждении

У 267 пациентов клинической больнице №2 в Москве лабораторно подтвержден коронавирус. Об этом 11 октября сообщила на своей странице в Facebook главврач медучреждения Светлана Краснова.

По ее словам, всего в больнице лечатся 753 человека, из них 332 у человек — подозрение на коронавирус.

«267 случаев [COVID-19] подтверждено, из них: 9/8 детей, 8/23 беременных, рожениц и родильниц, 5/11 человек в хирургическом отделении, 4/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4, ВНИВЛ - 2)», — написала Краснова.

Она добавила, что в больницу поступили 59 человек, из них 24 — с коронавирусом. Выписаны 23 человека, из них 13 с выздоровлением по COVID-19.

В субботу заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что в столице за последние сутки 1306 пациентов выздоровели и выписаны после коронавируса.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

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