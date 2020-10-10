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Трамп впервые после болезни выступил перед публикой

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Президент США Дональд Трамп на первом публичном мероприятии после обнаружения у него коронавирусной инфекции сообщил, что на самочувствие не жалуется. Об этом американский лидер заявил 10 октября в ходе выступления перед сторонниками с балкона Белого дома.

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«Спасибо всем за ваши молитвы», — цитирует главу государства Hindustan Times.

Результаты его последнего теста на COVID-19 еще не публиковались.

9 октября Трамп сдал повторный тест на коронавирус нового типа. Президент отметил, что «находится либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса».

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее отмечал, что у Трампа не наблюдается признаков прогрессирования заболевания, вызванного новым коронавирусом. По его мнению, Трамп, по всей видимости, прекратит представлять опасность заражения окружающих коронавирусом в субботу.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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