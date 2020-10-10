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Супруга Атамбаева рассказала о задержании экс-президента

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Раиса Атамбаева, супруга бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, задержанного ранее в субботу, рассказала «Известиям» 10 октября о задержании мужа.

Саму женщину не задержали.

По ее словам, также задержали водителя.

Жена экс-президента Киргизии также рассказала, что не считает, что к покушению на ее мужа, произошедшем накануне, могут быть причастны сторонники кандидата в премьеры Киргизии Садыра Жапарова.

Она выразила мнение, что «так нагло стрелять по машине экс-президента» они бы не стали.

«Он (Алмазбек Атамбаев. — Ред.) сказал: «Я останусь дома». Мы спешно собрались и успели выехать из нашего городка. БТР врезался в нашу машину. Получилось столкновение, и от БТР она немного повредилась. И здесь же врывается во двор несколько БТР. Выходят в масках экипированные», — рассказала супруга экс-главы республики.

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Ранее в субботу стало известно о задержании самого Алмазбека Атамбаева. По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, экс-президента задержали за организацию массовых беспорядков в стране.

Ранее в этот же день жена бывшего киргизского лидера заявляла журналистам, что задержали также сыновей ее супруга — Кадыра и Сейита Атамбаевых, а также Темирлана Султанбекова.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент 4 октября. В них участвовали 16 партий, но избирательный барьер преодолели четыре. Сторонники политсил, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Протестующие освободили из заключения Атамбаева, бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова и некоторых депутатов.

9 октября бывший киргизский президент выступил перед своими сторонниками, заявив, что во время митингов в пятницу в Бишкеке могут быть провокации.

После завершения выступления его сторонники направились в сторону центральной площади Ала-Тоо. Неподалеку от нее уже находились сторонники нового, назначенного парламентом премьер-министра Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы.

По факту столкновений в Бишкеке 9 октября возбуждено дело о массовых беспорядках.

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