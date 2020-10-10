В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) в субботу, 10 октября.

Ранее в субботу агентство 24.kg сообщило, что на территорию особняка Атамбаева вошел спецназ. Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева подтвердила агентству эту информацию.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

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