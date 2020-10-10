Парламент Киргизии рассмотрит одну кандидатуру Жапарова на пост премьера

Кандидатура Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии будет единственной в повестке внеочередного заседания парламента страны, которое пройдет в субботу. Об этом заявила ТАСС вице-спикер парламента республики Аида Касымалиева 10 октября.

«Пока только один Садыр Жапаров рассматривается. Считается, что коалиция большинства уже утвердила его кандидатом, и теперь он вносит в парламент свою программу и структуру, и мы утверждаем его кандидатуру», — приводит ее слова агентство.

Накануне Касымалиева написала на своей странице в Facebook, что надо выдвинуть новую кандидатуру на должность главы правительства страны. Она отметила, что депутаты 6 октября выдвинули кандидатуру Жапарова, «потому что ими двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране».

Однако, по ее словам, сейчас такая ситуация, что «значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны мы, наоборот, только усилим раскол и разногласия».

Вице-спикер парламента считает, что его назначение премьер-министром «само по себе послужит причиной дальнейших потрясений общества», а в стране «не имеют права идти на такой риск».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком республики отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Врио главы правительства был назначен Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов.

Однако представители второго координационного совета выдвинули на этот пост другого кандидата — оппозиционера Тилека Токтогазиева. Жапаров же подчеркнул, что является единственным легитимным премьер-министром республики.