Роухани в беседе с Путиным поддержал прекращение огня в Карабахе

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поддержал соглашение о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, достигнутые по итогам переговоров министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Об этом 10 октября сообщили в Кремле.

«Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Также президенты обсудили ситуацию вокруг реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отметив необходимость сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения. Кроме этого, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание было уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине «Спутник V».

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Сообщалось, что в Степанакерте всё утро звучала сирена воздушной тревоги, несмотря на режим прекращения огня. «Возможно, над Степанакертом находится один или несколько наблюдательных беспилотников», — предположил корреспондент ТАСС.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение конфликта в НКР произошло 27 сентября. Ереван и Баку переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

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