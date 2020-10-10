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За сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19
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За сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19

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За прошедшие 24 часа в России выявлено 12 846 новых случаев COVID-19 во всех 85 регионах, сообщает 10 октября оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в Telegram-канале.

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Больше всего заразившихся в Москве (4105) и Санкт-Петербурге (501).

Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6781 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.

9 октября количество новых заболевших в России превысило весенний рекорд — сообщалось о 12 126 новых случаев коронавируса во всех регионах. В Москве количество новых случаев COVID-19 также вышло на уровень апреля, кроме этого, увеличилось число госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

В тот же день в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. Власти призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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