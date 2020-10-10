Более 650 пациентов лечатся в московской Коммунарке

Более 650 пациентов находятся в московской больнице в поселке Коммунарка, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач учреждения Денис Проценко в субботу, 10 октября.

Согласно опубликованной инфографике, на сегодняшний день в больнице находятся 652 человек. Также сообщается, что за минувшие сутки было выписано 99 пациентов, девять человек скончались.

При этом коронавирус точно выявлен у 309 пациентов, 281 человек является кислородозависимым, у 483 диагностирована внебольничная пневмония. 32 пациента подключены к аппарату ИВЛ, из них 29 старше 60 лет.

9 октября заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала, что после прохождения курса лечения от COVID-19 в столице выздоровели еще 1424 пациента. По ее словам, с начала пандемии московские врачи вылечили 259 127 пациентов.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

Кроме того, в своем блоге мэр написал, что теория, согласно которой коронавирус стал менее опасным, сомнительна. Кроме того, он заявил, что в Москве пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавируса.

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