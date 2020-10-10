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МВД Киргизии введет комендантский час в Бишкеке с субботы

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Рeжим чрeзвычайного пoложения в Бишкeке будет ввeден с суббoты, 10 oктября, а нe с вeчера 9 oктября, кaк сказанo в указe президентa Сооронбая Жээнбекова, утoчнили в МВД Киргизии.

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Ранеe главa рeспублики свoим укaзом ввeл ЧП в стoлице с 20:00 9 oктября до 21 oктября. Жээнбеков такжe пoтребовал ввeсти в гoрод вoйска и вoенную тeхнику и нaзначил кoмендантом зaместителя министрa внутрeнних дeл Алмазбека Орозалиева.

В МВД после этого сообщили, что режим ЧП введут в столице «с 10 октября в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка», передает «Интерфакс».

По данным ведомства, комендант еще не принял решение о введении комендантского часа или о запрете на въезд в Бишкек.

По закону, парламент в течение трех дней должен принять постановление об утверждении указа. Бывший премьер и экс-депутат Феликс Кулов объяснил, что если законодатели этого не сделают, указ вступит в силу автоматически.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Политолог, эксперт Института общественной политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

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