Россия призвала США прекратить «соперничество великих держав»

В своем выступлении на Первом комитете Генассамблеи ООН директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал власти Соединенных Штатов прекратить действовать в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу». Текст выступления зачитал в пятницу, 9 октября, первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По словам дипломата, Россия проводит последовательный курс на сохранение мира и в отличие от США «осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность».

«В нашей работе мы действуем открыто. Последовательно продвигаем политико-дипломатические инициативы, ведем реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности, на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями», ― указал Ермаков.

Он подчеркнул, что Москва считает, что «следует прекратить продвижение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу».

30 сентября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение президента России Владимира Путина о проведении встречи лидеров «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН по-прежнему актуально. По его мнению, в ходе встречи постоянные участники Совбеза ООН могли бы обсудить возникшие в настоящее время проблемы.

В январе в ходе пятого Всемирного форума памяти холокоста Путин предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Как позже отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициативу поддержали КНР и Франция. США и Великобритания на российское предложение не ответили.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании. Он намерен добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Спустя несколько дней в МИД России заявили, что повестка саммита, предложенного Путиным, должна быть шире, нежели вариант США.