Посол России в США напомнил о предложении Путина по встрече СБ ООН

Предложение президента России Владимира Путина о проведении встречи лидеров «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН по-прежнему актуально. Об этом в среду, 30 сентября, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Как высокопоставленный дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24», в ходе встречи постоянные участники Совбеза ООН могли бы обсудить возникшие в настоящее время проблемы.

В январе в ходе пятого Всемирного форума памяти холокоста Путин предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Как позже отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициативу поддержали КНР и Франция. США и Великобритания на российское предложение не ответили.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании. Он намерен добиться продвижения по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Спустя несколько дней в МИД России заявили, что повестка саммита, предложенного Путиным, должна быть шире, нежели вариант США.