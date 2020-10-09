Трамп высказался о психическом состоянии Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден лишился разума и порой не в состоянии контролировать свои слова. Такое мнение в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show 9 октября высказал его соперник на выборах главы государства, действующий президент страны Дональд Трамп.

По его словам, ему не стоило перебивать Байдена во время прошедших ранее дебатов. Он отметил, что, возможно, зря это делал, когда слышал какие-либо возмутительные, по его мнению, вещи от соперника и заявил, что если дать кандидату в президенты от демократов возможность беспрепятственно говорить, что в определенный момент он запутается в своих словах.

Также в эфире данной программы Трамп назвал Байдена медленным, говоря о его возрасте. При этом он отметил, что знает много людей и старше своего соперника, но их мозг находится в полном порядке, а вот с Байденом, считает Трамп, «что-то не так», пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в рамках шоу Дональд Трамп заявил, что он может поладить с российским коллегой Владимиром Путиным, так как симпатизирует ему. При этом Трамп дал гарантию, что российскому лидеру было бы «гораздо проще иметь дело» с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с нынешним кандидатом Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.