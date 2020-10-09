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Трамп высказался о психическом состоянии Байдена

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден лишился разума и порой не в состоянии контролировать свои слова. Такое мнение в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show 9 октября высказал его соперник на выборах главы государства, действующий президент страны Дональд Трамп.

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По его словам, ему не стоило перебивать Байдена во время прошедших ранее дебатов. Он отметил, что, возможно, зря это делал, когда слышал какие-либо возмутительные, по его мнению, вещи от соперника и заявил, что если дать кандидату в президенты от демократов возможность беспрепятственно говорить, что в определенный момент он запутается в своих словах.

Также в эфире данной программы Трамп назвал Байдена медленным, говоря о его возрасте. При этом он отметил, что знает много людей и старше своего соперника, но их мозг находится в полном порядке, а вот с Байденом, считает Трамп, «что-то не так», пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в рамках шоу Дональд Трамп заявил, что он может поладить с российским коллегой Владимиром Путиным, так как симпатизирует ему. При этом Трамп дал гарантию, что российскому лидеру было бы «гораздо проще иметь дело» с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с нынешним кандидатом Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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