Состояние раненных в Карабахе российских журналистов сочли удовлетворительным

Состояние раненных во время обстрела в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике российских журналистов оценивается как удовлетворительное. Об этом 9 октября сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Двое россиян, получивших ранения при обстреле церкви в Нагорном Карабахе, доставлены в Москву и направляются на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем ранее омбудсмен НКР Артак Бегларян заявил, что трое журналистов были ранены в результате обстрела церкви Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуше.

Пострадавшие — Левон Арзанов, блогер Юрий Котенок и сопровождающий их Грант Баладьян. Лечащий врач Котенка Шаген Даниелян сообщил, что больной потерял 3,5 л крови. У него ранения в области грудной клетки, живота и конечностей.

Это был второй за 8 октября удар по церкви. Сообщалось, что бомбу сбросил беспилотник.

Во время первого удара, который произошел ранее в четверг, никто не пострадал, но был поврежден сам храм, заявляли в Армении. Азербайджан сообщил, что вел стрельбу только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.